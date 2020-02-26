Дощі та мокрий сніг: як циклон Зехра вплине на Україну

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що у четвер, 27 лютого, в Україні буде волога погода з дощами, а у західних областях – мокрий сніг.

Така ситуація спостерігатиметься через циклон Зехра, який пересунеться з Данії в Балтику. Один з атмосферних фронтів, які він потягне за собою, опиниться в Україні.

– Найтепліше, до квітневих значень, у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Протягом дня – просто співучі 10-15° тепла. На решті території 4-8° тепла, – повідомила Діденко.

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У ДСНС вже повідомили про погіршення погодних умов. Очікуються сильні пориви, до штормових, 15-20 м/с. Через негоду оголошено перший рівень небезпечності.

У Києві пройдуть дощі, а середньодобова температура повітря знизиться до 6° вище нуля.

Потепління варто очікувати вже з 2 березня.

До слова, через негоду в Україні, яка спостерігалася в ніч на 25 лютого, без електроенергії залишилися 504 населених пункти у 12 областях країни.

Джерело: Наталка Діденко