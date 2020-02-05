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Факти / Україна

Рада скасувала закон про Стройовий статут ЗСУ

Закон про Стройовий статут ЗСУ втратив чинність. За відповідний законопроект №2466 проголосували 278 народних депутатів.

Завданням нового документу є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв НАТО.

Також він має на меті впровадження стандартів Альянсу в усіх сферах військової діяльності, щоб досягти критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

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Крім того, законопроект передбачає надання повноважень для Міноборони визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців, строї підрозділів та військових частин, порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду, обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

Раніше Факти ICTV писали, що військові звання ЗСУ приведуть до стандартів НАТО.

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