У ЗСУ створили нові командування за принципами НАТО

Завершився перший етап реформування ЗСУ, за результатами якого створені нові командування та призначені командувачі. Така перебудова структури відповідає принципами країн НАТО.

Зокрема, командування об’єднаних сил Збройних сил України очолив тимчасово виконуючий обов’язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командування медичних сил ЗСУ – генерал-майор Ігор Хоменко, полковник Микола Жирнов очолив командування сил підтримки ЗСУ, а командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки – генерал-майор Євген Степаненко.

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– За іншими напрямами триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації Збройних сил України. Перехід на стандарти та структури НАТО – це незворотній процес, який відповідає чітким вимогам розвитку сучасного українського війська, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Раніше Факти ICTV писали, що військові звання ЗСУ приведуть до стандартів НАТО.