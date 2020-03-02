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Факти / Україна / Політика

Гончарук про перестановки в Кабміні: Рішення ще на столі

Про кадрові перестановки у Кабінеті міністрів поки рано говорити, заявив глава уряду Олексій Гончарук.

За його словами, рішення про те, щоб когось замінити, буде ухвалено “командно” – з огляду на рішення президента і народних депутатів.

– Яким буде фінальне рішення – я б зараз не хотів коментувати, тому що воно ще на столі. Говорити про те, кого ми плануємо замінити, по-моєму, трохи рано, – сказав прем’єр.

Читайте: Жодних заяв про відставку не писав – Гончарук

Гончарук також відмовився коментувати “чутки, домисли і маніпуляції” про те, що перестановки у Кабміні відбудуться в середу, 4 березня.

Як повідомлялося, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня розгляне, в тому числі, “посилення Кабміну”.

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