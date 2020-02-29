Арахамія назвав три причини позачергового засідання Ради

Депутати збираються на позачергове засідання, передусім через те, що парламент не працює у штатному режимі більше трьох тижнів, оскільки Опозиційна платформа За життя заблокувала роботу.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

Він зазначив, що через таку ситуацію Верховна Рада не може голосувати, зокрема, за закон про державні закупівлі і низку законопроектів про оборону.

Другою причиною засідання нардеп назвав потребу підсилення складу Кабміну.

– У Кабміні зараз є такі вимоги, що наближається економічна криза. Нібито є ознаки. Є можливість епідемії коронавірусу. Потрібно Кабмін перетворити фактично на штаб. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його більш оперативним, досвідченим, когось залучити і когось вилучити, – додав Арахамія.

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Крім того, Давид Арахамія спростував чутки про те, що до оновленого складу Кабміну може увійти Сергій Тігіпко.

Третьою причиною засідання Давид Арахамія назвав посадки, яких всі чекають. Тому депутати хочуть заслухати звіт правоохоронних органів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради на 4 березня на 16.00.