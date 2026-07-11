Президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічної масованої атаки Росії українські сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак не змогли перехопити балістичні ракети.

Зеленський наголосив, що Україна очікує від партнерів якнайшвидшого виконання домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони.

Домовленості з партнерами щодо антибалістики

За словами глави держави, внаслідок нічного обстрілу у Києві поранень зазнали 11 людей, серед них дитина. Ще до оголошення повітряної тривоги були зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі.

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У столиці пошкоджено житлові будинки, офіси та богословську семінарію. Ліквідація наслідків російської атаки також триває в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Як повідомив Володимир Зеленський, цієї ночі Росія випустила по Україні понад 120 безпілотників і 12 ракет, половина з яких була балістикою, а саме Іскандер-М/С-400.

Українські захисники знищили більшість повітряних цілей, однак саме балістичні ракети залишаються однією з найскладніших загроз.

Президент наголосив, що Україна розраховує на швидке виконання партнерами зобов’язань, узгоджених під час саміту НАТО. Зокрема, йдеться про передачу пакетів допомоги, реалізацію домовленостей щодо ліцензій на системи Patriot та розвиток спільного європейського проєкту зі створення антибалістичної оборони.

— Треба рухатися максимально швидко за домовленостями щодо ліцензій на Patriot та спільного європейського проєкту антибалістики, — заявив Володимир Зеленський.

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