Вибухи у Харкові прогриміли зранку 11 липня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 11 липня: що відомо

Близько 10:37 Ігор Терехов повідомив, що російський безпілотник Італмас вдарив по Немишлянському району Харкова.

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Згодом стало відомо, що під ударом опинилося цивільне підприємство. Крім того, пошкоджено складське приміщення та сім автомобілів. На місці працюють усі екстрені служби.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок вибухів у Харкові 11 липня постраждали восьмеро людей.

Трьох постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта травмованих після отримання медичної допомоги продовжать лікування амбулаторно.

Наразі інформація про наслідки російської атаки на Харків 11 липня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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