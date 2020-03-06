Юлія Гришина є кандидатом на посаду міністра освіти і науки, пишуть ЗМІ з посиланням на свої джерела. Сама Гришина цю інформацію поки не коментує.

Біографія Юлії Гришиної

Гришина народилася у Києві в 1978 році. Вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році захистила докторську дисертацію з юридичних наук (обидва ступені отримані за фахом трудове право).

У 2016 році подавала свою кандидатуру на посаду судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду, але не пройшла.

З 2018 року і до цього дня вона керуючий партнер юридичної бізнес-школи CTRL.School.

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Також працює суддею Третейського суду організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

У 2019 році стала народним депутатом України від партії Слуга народу.

Гришина є головою підкомітету з питань освіти, науки та інновацій.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабміну в пакетному голосуванні.