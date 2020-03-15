Україна продала Німеччині 2 млн медичних масок

Україна готова була продати Словаччині партію у розмірі 2 млн шт. медичних масок, однак продала все Німеччині.

Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні.

За його словами, Словаччина забронювала в Україні два млн масок, а продавець зажадав оплату готівкою.

– Ми вже приготували валізу з €1,2 млн готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх, – сказав Пеллегріні.

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Прем’єр не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок – приватною особою, підприємством чи державною установою.

Нагадаємо, медзаклади України отримають 10 млн медичних масок в рамках заходів з протидії поширення коронавірусу Covid-19.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: Ta3