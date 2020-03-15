Украина продала Германии 2 млн медицинских масок

Украина готова была продать Словакии партию в размере 2 млн шт. медицинских масок, однако продала все Германии.

Об этом в эфире словацкого телеканала Ta3 заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

По его словам, Словакия забронировала в Украине два млн масок и продавец потребовал оплату наличными.

— Мы уже приготовили чемодан с €1,2 млн наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их, — сказал Пеллегрини.

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Премьер не уточнил, с кем именно в Украине вел переговоры о покупке масок — частным лицом, предприятием или государственным учреждением.

Напомним, медучреждения Украины получат 10 млн медицинских масок в рамках мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: Ta3