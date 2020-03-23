Карантин у дії: в Україні перестали давати дозволи на зброю

Карантин в Україні збільшив попит на купівлю боєприпасів до мисливської та спортивної зброї.

Також зріс запит на помпові та мисливські рушниці. Але купити їх майже неможливо – дозвільна система Міністерства внутрішніх справ перестала приймати людей через карантин.

– Поки що попит не настільки ажіотажний, як у 2014-му. На деякі види товарів він зріс. Але на вогнепальну зброю – навпаки, знизився, тому що сервісні центри МВС, куди треба звертатись для оформлення дозволу, зараз на карантині, – розповів Панас Маслійник з мережі магазинів Ібіс. Зброя. Рибальство.

Зате великий попит з’явився на патрони, розповіли Фактам ICTV в столичному магазині Мисливець.

– Люди закуповуються патронами завжди у неспокійний час. Як то кажуть – їх ніколи не буває багато, – каже продавець Валерій Паран.

Читайте: Продавав озброєння із зони ООС: на Київщині затримали нелегального торговця зброєю

Через карантин експерти прогнозують, що ціни на зброю зростуть. Справа в тому, що більшість рушниць, які продаються в Україні, виготовляться закордоном. Тому зараз торгують тим, що є на складі.

– Робота логістичних компаній ускладнена, терміни доставки зросли у кілька разів. Цілком ймовірно, що зброя та набої будуть дорожчати. Або, якщо ситуація із перетином кордонів не покращиться, вони знову можуть закінчитись. Це питання кількох тижнів чи місяця, – говорить Панас Маслійник.

Де шукати?

В Україні працює близько 10 великих мереж магазинів зброї. Торгують як мисливською, так і нарізною зброєю.

Найбільше люди купують помпові та мисливській рушниці. наприклад у тому ж Ібісі можна придати дешевий помповик Hatsan від 6 тис. грн. Середня ціна за гвинтівку стартує від 10 тис. грн. Ціни в інших магазинах більш-менш одинакові.

Продавці запровадили доставку додому придбаної зброї. Але її віддають тільки при наявності дозволу від МВС.

На сайті оголошень OLX можна знайти недорогу мисливську рушницю, яка була у користуванні, за 3 тис. грн. Але більшість продавців просять зачекати до кінця карантину, коли запрацює дозвільна система.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу. Влада хоче якомога більше уповільнити поширення вірусу в країні.

Джерело: BBC