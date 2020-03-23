Карантин в Украине увеличил спрос на покупку боеприпасов к охотничьему и спортивному оружию.

Также вырос запрос на помповые и охотничьи ружья. Но купить их почти невозможно — разрешительная система Министерства внутренних дел перестала принимать людей из-за карантина.

— Пока спрос не столь ажиотажный, как в 2014-м. На некоторые виды товаров он вырос. Но на огнестрельное оружие — наоборот, снизился, так как сервисные центры МВД, куда надо обращаться для оформления разрешения, сейчас на карантине, — говорит Панас Маслийник из сети магазинов Ибис. Оружие. Рыболовство.

Зато большой спрос появился на патроны, рассказали Фактам ICTV в столичном магазине Охотник.

— Люди закупаются патронами всегда в неспокойное время. Как говорится — их никогда не бывает много, — говорит продавец Валерий Фаран.

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Из-за карантина эксперты прогнозируют, что цены на оружие возрастут. Дело в том, что большинство ружей, которые продаются в Украине изготавливаются за рубежом. Поэтому сейчас торгуют тем, что есть на складе.

— Работа логистических компаний затруднена, сроки доставки выросли в несколько раз. Вполне вероятно, что оружие и боеприпасы будут дорожать. Или, если ситуация с пересечением границ не улучшится, они снова могут закончиться. Это вопрос нескольких недель или месяца, — говорит Афанасий Маслийник.

Где искать?

В Украине работает около 10 крупных сетей магазинов оружия. Торгуют как охотничьим, так и нарезным оружием.

Больше всего люди покупают помповые и охотничьей винтовки. Например в том же Ибисе можно придать дешевый помповик Hatsan от 6 тыс. грн. Средняя цена за винтовку стартует от 10 тыс. грн. Цены в других магазинах более или менее одинаковы.

Продавцы сделали доставку на дом приобретенного оружия. Но ее отдают только при наличии разрешения от МВД.

На сайте объявлений OLX можно найти недорогое охотничье ружье, которое было в пользовании, за 3 тыс. грн. Но большинство продавцов просят подождать до конца карантина, когда заработает разрешительная система.

Напомним, в Украине могут усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Власти хотят как можно больше замедлить распространение вируса в стране.

Источник: BBC