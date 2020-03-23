PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Карантин в действии: в Украине перестали выдавать разрешения на оружие

Карантин в Украине увеличил спрос на покупку боеприпасов к охотничьему и спортивному оружию.

Также вырос запрос на помповые и охотничьи ружья. Но купить их почти невозможно — разрешительная система Министерства внутренних дел перестала принимать людей из-за карантина.

— Пока спрос не столь ажиотажный, как в 2014-м. На некоторые виды товаров он вырос. Но на огнестрельное оружие — наоборот, снизился, так как сервисные центры МВД, куда надо обращаться для оформления разрешения, сейчас на карантине, — говорит Панас Маслийник из сети магазинов Ибис. Оружие. Рыболовство.

Зато большой спрос появился на патроны, рассказали Фактам ICTV в столичном магазине Охотник.

— Люди закупаются патронами всегда в неспокойное время. Как говорится — их никогда не бывает много, — говорит продавец Валерий Фаран.

Читайте: Продавал вооружение из зоны ООС: на Киевщине задержали нелегального торговца оружием

Из-за карантина эксперты прогнозируют, что цены на оружие возрастут. Дело в том, что большинство ружей, которые продаются в Украине изготавливаются за рубежом. Поэтому сейчас торгуют тем, что есть на складе.

— Работа логистических компаний затруднена, сроки доставки выросли в несколько раз. Вполне вероятно, что оружие и боеприпасы будут дорожать. Или, если ситуация с пересечением границ не улучшится, они снова могут закончиться. Это вопрос нескольких недель или месяца, — говорит Афанасий Маслийник.

Где искать?

В Украине работает около 10 крупных сетей магазинов оружия. Торгуют как охотничьим, так и нарезным оружием.

Больше всего люди покупают помповые и охотничьей винтовки. Например в том же Ибисе можно придать дешевый помповик Hatsan от 6 тыс. грн. Средняя цена за винтовку стартует от 10 тыс. грн. Цены в других магазинах более или менее одинаковы.

Продавцы сделали доставку на дом приобретенного оружия. Но ее отдают только при наличии разрешения от МВД.

Карантин у дії: в Україні перестали давати дозволи на зброю

На сайте объявлений OLX можно найти недорогое охотничье ружье, которое было в пользовании, за 3 тыс. грн. Но большинство продавцов просят подождать до конца карантина, когда заработает разрешительная система.

Напомним, в Украине могут усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Власти хотят как можно больше замедлить распространение вируса в стране.

Источник: BBC

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка