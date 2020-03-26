Фонд соціального страхування заборгував майже 900 млн виплат – Денісова

Фонд соціального страхування України має заборгованість з виплат застрахованим особам у 892,8 млн грн.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На 11 березня борг становить:

заборгованість на матеріальне забезпечення – 760,7 млн грн;

допомога з тимчасової непрацездатності – 545,8 млн грн;

допомога з вагітності і пологів – 206,9 млн грн;

прострочена заборгованість – 89,4 млн грн;

строкова заборгованість – 671,3 млн грн.

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– З січня вбачається тенденція збільшення заборгованості з виплат застрахованим особам, – каже Денісова.

Омбудсмен ініціює фінансовий аудит фонду Рахунковою палатою та Державною службою України з питань праці.

Нагадаємо, ввідкриттям і оплатою лікарняних під час карантину займається Фонд соціального страхування. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Людмила Денісова