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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Фонд соціального страхування заборгував майже 900 млн виплат – Денісова

Фонд соціального страхування України має заборгованість з виплат застрахованим особам у 892,8 млн грн.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На 11 березня борг становить:

  • заборгованість на матеріальне забезпечення – 760,7 млн грн;
  • допомога з тимчасової непрацездатності – 545,8 млн грн;
  • допомога з вагітності і пологів – 206,9 млн грн;
  • прострочена заборгованість – 89,4 млн грн;
  • строкова заборгованість  – 671,3 млн грн.

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– З січня вбачається тенденція збільшення заборгованості з виплат застрахованим особам, – каже Денісова.

Омбудсмен ініціює фінансовий аудит фонду Рахунковою палатою та Державною службою України з питань праці.

Нагадаємо, ввідкриттям і оплатою лікарняних під час карантину займається Фонд соціального страхування. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Людмила Денісова

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