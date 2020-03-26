Фонд социального страхования задолжал почти 900 млн выплат — Денисова

Фонд социального страхования Украины имеет задолженность по выплате застрахованным лицам в 892,8 млн грн.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
На 11 марта долг составляет:
- задолженность на материальное обеспечение — 760,7 млн грн;
- пособие по временной нетрудоспособности — 545,8 млн грн;
- помощь по беременности и родам — 206,9 млн грн;
- просроченная задолженность — 89,4 млн грн;
- срочная задолженность — 671,3 млн грн.
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— С января усматривается тенденция увеличения задолженности по выплате застрахованным лицам, — говорит Денисова.
Омбудсмен инициирует финансовый аудит фонда Счетной палатой и Государственной службой Украины по вопросам труда.
Напомним, открытиям и оплатой больничных во время карантина занимается Фонд социального страхования. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Источник: Людмила Денисова