Кабмін ввів заборону на перебування без масок в усіх громадських місцях. За порушення правил карантину українцям загрожуть штрафи.

Сайт Факти ICTV вирішив розібратися, що в Україні вважається громадським місцем та де українці можуть перебувати без масок.

За словами адвоката, керівного партнера адвокатського об’єднання Bires Law Firm Романа Шахматенка, громадське місце – це частина будівлі чи території, до яких усі громадяни України мають рівний доступ.

– Починаючи з під’їзду, ліфтів і закінчуючи магазинами та аптеками, це все вважається громадським місцем. Сюди ж належить вулиця, усі заклади, зупинки громадського транспорту, сам транспорт, парки, сквери, майданчики, – говорить Роман Шахматенко.

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Тобто, по суті, тепер маску українцям треба носити всюди поза межами своєї квартири. За нехтування цим правилом, як і за порушення будь-якого іншого заходу карантину, загрожує штраф – від 17 до 32 тис. грн.

Водночас громадськими місцями не є балкони, незважаючи на те, що люди в цих місцях можуть тісно спілкуватися, а також подвір’я та придомові території.

– У цих місцях людина може перебувати без маски, це їх власність, – додає адвокат.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабмін посилив заходи боротьби з вірусом та ввів нові обмеження.