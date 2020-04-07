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Факти / Україна / Суспільство

У квитанціях за гарячу воду і тепло з’явиться новий платіж

У рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з’явиться окремий рядок за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води.

Середній розмір внеску становитиме близько 30 грн/квартал.

Вартість обслуговування, куди входить встановлення, повірка і ремонт лічильників, була вилучена з тарифу на опалення і гарячу воду і виноситься в платіжках окремим пунктом.

Відповідне нововведення впроваджується в усіх містах України.

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Оплата здійснюватиметься щоквартально. Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Він залежить від типу лічильника, планових витрат на його обслуговування і кількості квартир в будинку.

Нововведення не стосуватиметься індивідуальних засобів обліку.

Нагадаємо, через карантин в Україні всі енергоофіси перейшли на дистанційну роботу. Як платити за електрику через YASNO раніше писали Факти ICTV.

Джерело: Київтеплоенерго

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