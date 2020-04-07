В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж

В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал.

Стоимость обслуживания, куда входит установление, поверка и ремонт счетчиков, была изъята из тарифа на отопление и горячую воду и выносится в платежках отдельным пунктом.

Соответствующее нововведение внедряется во всех городах Украины.

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Оплата будет осуществляться ежеквартально. Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации. Он зависит от типа счетчика, плановых расходов на его обслуживание и количества квартир в доме.

Нововведение не коснется индивидуальных средств учета.

Напомним, из-за карантина в Украине все енергоофисы перешли на дистанционную работу. Как платить за электричество через YASNO ранее писали Факты ICTV.

Источник: Киевтеплоэнерго