Великдень 2020: які молитви читати і як освятити паски самостійно

Через пандемію коронавірусу та карантинні заходи віряни у цьому році не зможуть піти до церкви на Великдень. Представники церков закликають українців залишитися у цей день удома, послухати онлайн-трансляції служб та освятити великодні кошики самостійно.

Як це зробити правильно, які молитви читати та де взяти освячені атрибути свята, ексклюзивно Фактам ICTV розповів настоятель Свято-Миколаївського храму Полтави Православної церкви України, протоієрей Олександр Дедюхін.

– Українці через карантин на Великдень залишаються вдома. Чи можна перегляд трансляції прирівняти до живої участі у службі у цей день?

– У православній церкві є таїнство та обряд. Таїнство – це певні речі, які можуть даватися священникам або єпископам. А обряди – це загальні молебні.

Освячення пасок – це обряд, він може проводитися дистанційно. Зараз новітні технології нам дозволяють це зробити. Ми маємо розуміти, що для Святого Духу немає ніяких меж. Він всюди. За звичайних умов відвідати церкву у цей день краще, але зараз можна прослухати молитву онлайн і долучитися до обряду дистанційно.

– Як правильно освятити паску та яйця?

– Віряни можуть отримати уже готові освячені продукти. Господині у нашому храмі будуть випікати пасочки, які ми потім освятимо. Це робиться у рукавичках та масках. Уже освячені пасочки ми запаковуємо, додаємо два-три яйця, свічечку і надсилаємо поштою усім охочим.

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– Усією Україною? А яка ціна?

– Так, ми з Полтави можемо надіслати посилку кому-завгодно. Ціна набору – 50 грн, плюс ціна за пересилання. Ми плануємо робити це у нашому храмі, але церкви з інших регіонів також можуть це зробити.

– А як правильно освятити домашню паску самостійно?

– Домашню паску можна освятити, прослухавши онлайн-молитву під час трансляції або прочитати її самостійно.

– А яке освячення є більш ефективним?

– Краще послухати церковні молитви. Але якщо немає змоги, то читаємо самостійно. Головне, аби була наша молитва та була наша подяка.

– Якщо читати молитву самому, то яку саме?

– Є молитви на освячення пасок, молитви пасхального дня. Їх можна знайти в інтернеті у вільному доступі. Якщо немає змоги знайти цю молитву, просто варто прочитати Отче наш. Цього буде достатньо. Ми дякуємо Богові за хліб насущний.

– Чи треба під час обряду освячення використовувати святу воду?

– Якщо вона є вдома, то можна окропити святою водою паску під час освячення. Але якщо немає, то достатньо буде молитви. Ми маємо зрозуміти, що таке освячення. Освячується не паска, не вода, а освячується людина. Вона слухає молитву і освячується. Тому можна обійтися без води.

– Чи є якісь настанови щодо святкової трапези?

– Особливих рекомендацій немає. Це нормальна родинна трапеза з тими людьми, з якими ви живите вдома чи перебуваєте на самоізоляції. Вимог до одягу немає. Перед їжею той, хто найстарший у родині, молиться. Він читає Отче наш. Усі разом з ним мають подякувати Богові, перехреститися, а потім споживати їжу.

Людмила Грубнік

Фото: Олександр Дедюхін