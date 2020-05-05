Ще в одному гуртожитку Києва зафіксували коронавірус

У Києві ще в одному гуртожитку на вулиці Борщагівській зафіксували випадок коронавірусу.

Тож кількість гуртожитків в Києві, де виявлені хворі на Covid-19, збільшилось до трьох.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Зараз хворий перебуває на самоізоляції. Дев’ять осіб, які з ним контактували, очікують результати ПЛР-тестів.

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У другому гуртожитку зафіксували 5 випадків Covid-19. У приміщенні на карантині перебуває 121 особа.

В іншому гуртожитку один випадок захворювання на коронавірус. Людина перебуває на режимі самоізоляції. Загальна кількість зареєстрованих мешканців гуртожитку – 317 осіб.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо про спалах коронавірусу в гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом.