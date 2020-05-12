В аеропорту Запоріжжя добудували новий термінал

У міжнародному аеропорту Запоріжжя завершилося будівництво нового терміналу.

Про це повідомив мера Запоріжжя Володимир Буряк.

За його словами, будівництво нового терміналу завершено, залишилося отримати всі відповідні документи.

Пропускна здатність нового терміналу площею понад 12 тис. м² становитиме 400 пасажирів на годину з резервом для зростання показника.

– Після відкриття терміналу ми запустимо з центру міста до аеропорту ще й маршрут з великими автобусами для зручності запоріжців і гостей міста, – додав Буряк.

До слова, введення в експлуатацію об’єкта планували на кінець березня 2020 року. Вартість будівництва перевищила 1 млрд грн, з яких 400 млн місто брало у кредит.