Карта бойових дій на 1 липня 2025 – ситуація на фронті

В Україні продовжується повномасштабна війна – Росія протягом 1 224-ї доби чинить проти нашої країни агресію.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 1 липня 2025

Втрати РФ на 1 липня 2025 року

особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб;

танків – 10983 (+3);

бойових броньованих машин – 22928 (+6);

артилерійських систем – 29754 (+36);

РСЗВ – 1427 (+0);

засоби ППО – 1190 (+0);

літаків – 420 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144);

крилаті ракети – 3436 (+0);

кораблі/ катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103);

спеціальна техніка – 3921 (+0).

Ситуація в Україні на 1 липня 2025

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Зараз дивляться

На Південно–Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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