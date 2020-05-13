Український режисер зняв блокбастер у власній квартирі – трейлер

Український режисер Василь Москаленко зняв супергеройський фільм APPLE-MAN в умовах карантину, не виходячи з власної кімнати. Цей проект – креативний вихід із ситуації, що склалася під час пандемії Covid-19, коли через карантин скасували всі кінозйомки.

– Багато моїх знайомих у галузі кіно як в Україні, так і в Голлівуді через карантин втратили будь-яку надію на творчу самореалізацію. Проект APPLE-MAN – це спроба надихнути колег залишатися креативними навіть у такі важкі часи. Приклад, як можна знімати кіно, не порушуючи правил карантину, – зазначає Василь Москаленко.

Режисер сам зіграв усіх персонажів фільму (усього їх 12). Окрім Москаленка, на знімальному майданчику була лише одна людина – оператор-постановник Володимир Кратінов. Він власноруч виставляв світло, контролював фокус та працював зі спецобладнанням.

Сюжет стрічки – комедійна алюзія на фільми MARVEL. Головний герой – Людина-Яблуко, або Apple-Man – з’явився в результаті секретного експерименту ЦРУ зі створення суперсолдатів. Apple-Man протистоїть суперзлодію, який прагне знищити Всесвіт.

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Фільм знятий англійською мовою. В українському дубляжі Людина-Яблуко говорить голосом Бреда Пітта. Супергероя озвучив Андрій Твердак, офіційний голос голлівудського актора в українському прокаті.

Зйомки проходили в кімнаті площею 15 кв. м.

– Довелося перевернути ліжко, щоб розчистити знімальний майданчик, – розповів режисер.

Василь Москаленко – режисер фільму Синтетична Любов, який здобув близько двадцяти нагород у США, Канаді та Великій Британії. У 2019 році Василь зняв хорор BED AND BREAKFAST, в якому головну роль зіграла відома телеведуча, акторка, модель, ведуча шоу Без краватки на телеканалі НЛО TV Іванна Онуфрійчук.

Наразі режисер працює над фільмом THE FALLOUT, дистрибуцією якого займається FILM.UA Distribution. Проєкт був представлений на Європейському кіноринку (European Film Market) міжнародного кінофестивалю Berlinale 2020. Через карантин зйомки перенесені на осінь, головні ролі зіграють американські актори.

Раніше стало відомо, що Том Круз та Ілон Маск планують зняти перший в історії фільм у космосі.

Джерело: Сьогодні