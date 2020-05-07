Вибори на Донбасі в нинішніх умовах неможливі – Держдеп

Проведення виборів на Донбасі в нинішніх умовах є неможливим.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Він підкреслив, що для проведення виборів на Донбасі необхідно припинення вогню, виведення російських військ і контроль України над кордоном.

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– Головним чином, перед тим, як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно гарантувати безпеку. Україна повинна отримати контроль над міжнародним кордоном. Я думаю, президент Володимир Зеленський і його команда чітко визначили свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного вирішення конфлікту. Тому це залежить від того, чи мають бажання Путін і його команда припинити війну і припинити вбивати громадян іншої країни на території цієї країни, − сказав він.

За його словами, головним інструментом врегулювання ситуації на Донбасі є Мінські угоди.

Кент зазначив, що Росія з першого дня підписання домовленостей порушувала їх.

– Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території… Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, які взяла на себе, − сказав він.

Раніше повідомлялося, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися восени 2020 року.