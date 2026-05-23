Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО “показати зуби” у відповідь на провокації Росії на східному фланзі Альянсу, заявивши, що Кремль розуміє лише мову сили.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Реакція НАТО на провокації РФ: заява президента Чехії

Як пише The Guardian, чеський президент вважає, що Альянс має відповідати на російські провокації рішуче та асиметрично.

Йдеться як про військові, так і про кібернетичні та фінансові заходи.

Павел, який раніше очолював військовий комітет НАТО, заявив, що Росія роками перевіряє готовність Альянсу до реакції.

За його словами, Москва навмисно діє нижче порогу, який передбачає застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Президент Чехії припустив, що НАТО може вдатися до жорсткіших кроків у разі подальших порушень повітряного простору країн Альянсу. Зокрема, він не виключив можливість збиття БпЛА або навіть пілотованих повітряних суден.

— Росія, на жаль, не розуміє ввічливої мови. Вони здебільшого розуміють мову сили, в ідеалі супроводжувану діями… якщо порушення повітряного простору НАТО продовжуватимуться, нам доведеться прийняти рішення збивати або безпілотний, або пілотований літальний апарат, — сказав Павел.

Також Павел запропонував розглянути асиметричні заходи — відключення доступу до інтернету чи супутникових систем, а також обмеження роботи російських банків у міжнародній фінансовій системі.

За словами чеського президента, якщо НАТО не реагуватиме на нинішні інциденти, Росія лише посилюватиме тиск.

Він навів приклад провокацій у Балтійському та Чорному морях, які, за його словами, роками залишалися без достатньої відповіді.

Павел також розкритикував нерішучість частини західних союзників та закликав США і Європу посилити санкційний тиск на Москву.

На його думку, саме зараз настав момент для остаточного поштовху, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні.

— Якщо ви хочете позбутися санкцій, чого вони хочуть; якщо ви хочете розпочати дебати щодо європейської безпеки, про що ви неодноразово зазначали, ми до цього готові. Але умова чітка — припинення вогню та переговори щодо миру в Україні, — цитує Павела The Guardian.

Британське видання зазначає, що досвід у сфері обори, який має колишній очільник військового комітету НАТО Петр Павел, серед європейських лідерів є рідкістю.

Крім того, його багаторічний досвід переговорів з Москвою в рамках тимчасово призупиненої ради НАТО-Росія зробив його впливовим голосом щодо майбутнього альянсу та загроз, з якими він стикається.

Нагадаємо, 18 травня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна також закликав до посилення санкційного тиску на РФ замість переговорів.

Він зазначав, що наразі Росія перебуває у слабкому та хиткому становищі й саме тому західним країнам слід зосередитися не на переговорах, а на подальшому тиску.

За його словами спроби діалогу можуть зіграти на користь Кремля, тому правильна стратегія полягає у підтримці України.

