Кому відключать гарячу воду у Києві під час другого етапу гідравлічних випробувань

Гарячу воду відключать з 19 травня по 10 червня у 1 300 житлових будинках на Солом’янці, Шулявці, Теремках, Осокорках та центрі Києва.

КП Київтеплоенерго проводитиме другий етап гідравлічні випробування тепломереж.

Читайте: У квитанціях за гарячу воду і тепло з’явиться новий платіж

Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго.

Комунальники розгорнуть випробування мереж зони теплопостачання ТЕЦ-5.

Станом на 18 травня виявили 105 пошкоджень, з них на 54-х ділянках вже завершені ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Києві із початком послаблення обмежувальних заходів розпочали гідравлічні випробування мереж, які були відтерміновані через карантин.

12 травня випробування розпочалися на малих котельнях та ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар та Відрадний.

Джерело: Київтеплоенерго