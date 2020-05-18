Кому відключать гарячу воду у Києві під час другого етапу гідравлічних випробувань

Гарячу воду відключать з 19 травня по 10 червня у 1 300 житлових будинках на Солом’янці, Шулявці, Теремках, Осокорках та центрі Києва.
КП Київтеплоенерго проводитиме другий етап гідравлічні випробування тепломереж.
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Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго.
Комунальники розгорнуть випробування мереж зони теплопостачання ТЕЦ-5.
Станом на 18 травня виявили 105 пошкоджень, з них на 54-х ділянках вже завершені ремонтні роботи.
Нагадаємо, у Києві із початком послаблення обмежувальних заходів розпочали гідравлічні випробування мереж, які були відтерміновані через карантин.
12 травня випробування розпочалися на малих котельнях та ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар та Відрадний.
Джерело: Київтеплоенерго