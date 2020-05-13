Чому киянам відключають гарячу воду під час карантину

У Києві розпочали гідравлічні випробування мереж із початком послаблення обмежувальних заходів, які були відтерміновані через карантин.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

– По-перше, хочу сказати, що насправді ми врахували ситуацію із карантином. Адже мали розпочати випробування мереж ще на початку квітня. Та, розуміючи, що багато людей перебувають вдома, ми відтермінували ці роботи на місяць. І розпочинаємо їх лише з моменту запровадження послаблень, – сказав Віталій Кличко.

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Також він зазначив, що гарячу воду відключатимуть для проведення технологічних випробувань, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.

Віталій Кличко підкреслив, що Київ, як і інші міста, керуються нормативними актами уряду та профільного міністерства.

– Це не просто забаганка міста. Ми, як і інші українські міста, керуємось нормативними актами уряду, профільного міністерства. І не проводити випробувань не маємо права. Я розумію, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошую у киян за це. Однак, іншого способу підготовки мереж немає. Прошу це зрозуміти, – наголосив мер.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що харків’янам зменшать вартість тепла та гарячої води у платіжках за квітень через те, що фактична вартість газу за квітень була меншою.

Джерело: КМДА