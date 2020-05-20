300 тис. дітей з усієї України отримують книги від Нової пошти

В Україні 300 тис. дітей з усіх куточків отримують книги від Нової пошти. Це понад 60 тис. родин, які заповнили анкети в межах акції Дитяча книга у подарунок.

Книги вже прямують до майже 15 тис. населених пунктів в усіх областях країни.

– Для нас це особливий проект. До нього долучилася вся команда – усі наші філії із задоволенням надсилають книги родинам, щоб порадувати дітей. Адже працівники Нової пошти – теж мами і тата, – говорить співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.

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Вона зазначила, що до Нової пошти звернулися дуже різні сім’ї, а за кожною анкетою була своя історія.

– Наприклад, родина, яка виховує 15 дітей, де всі дуже люблять читати, грають на музичних інструментах, вивчають іноземні мови. І підтримати такі родини у цей непростий час для нас особлива радість. Сподіваємося, що казки від Нової пошти піднімуть настрій маленьким читачам, – додала Інна Поперешнюк.

Книги отримають багатодітні та неповні родини, сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю та тяжкими захворюваннями, родини, які змушені були покинути домівки на окупованих територіях та інші.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Нова пошта продовжує забезпечувати обладнанням лікарні Полтави та Кременчука.