Нова пошта продовжує забезпечувати обладнанням лікарні Полтави та Кременчука

Соціально відповідальний український бізнес продовжує надавати посильну допомогу лікарям, забезпечуючи медзаклади необхідним для ефективного протистояння коронавірусу обладнанням.

У вівторок, 21 квітня, у рамках корпоративної програми гуманітарної допомоги Нова пошта, що є провідним оператором поштового зв’язку, передала медзакладам Полтави та Кременчука чергову партію сучасного обладнання, яке неабияк полегшить боротьбу зі смертельно небезпечною інфекцією.

Міська клінічна лікарня №5 Полтави отримала від Нової пошти 10 приліжкових моніторів. Зараз це найважливіший інструмент для забезпечення стабільного стану пацієнта в реанімації або операційній. Він дозволяє цілодобово контролювати життєві показники хворого: артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і дихання, температуру тіла, насичення крові киснем.

Ще два монітори пацієнта та інфузійний насос (електронне обладнання для контрольованого дозованого внутрішньовенного введення препаратів) доставлені медикам Центральної районної лікарні Кременчука.

– Ефективність боротьби медиків із коронавірусом залежить від наявності сучасного обладнання, що дозволяє зменшити фізичний контакт із хворими та цілодобово контролювати стан здоров’я пацієнтів. Наша компанія робить усе можливе, щоб таке обладнання було в українських лікарнях. Вірус не щадить нікого. Наше здоров’я залежить від внеску кожного в охорону здоров’я. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми переможемо хворобу з мінімальними втратами, – сказала співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.

Читайте: Нова пошта організувала безконтактну доставку кур’єром – як це працює

15 березня керівництво Нової пошти ухвалило рішення щодо виділення на боротьбу з коронавірусом 25 млн грн.

18 березня Нова пошта доправила Полтавській обласній інфекційній лікарні першу партію гуманітарної допомоги.

Компанія закупила рентгенографічні та УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмоферезу, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазійним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів.

26 березня Нова пошта передала Полтаві другий транш медичної гуманітарної допомоги. Обласна інфекційна лікарня одержала 8,1 тис. респіраторів, 3 502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів. Тоді ж до міської клінічної лікарні №5 було доставлено 20 інфузійних насосів.

До слова, доставка продуктів мережі супермаркетів Ашан працюватиме через Нову пошту. Особливу увагу під час доставки надаватимуть продуктам тривалого зберігання: крупам, борошну, макаронам та цукру.