Щодня до лікарень потрапляє безліч дітей. Зараз, коли діють карантинні обмеження на відвідування маленьких пацієнтів батьками та рідними, їм особливо складно. Нова пошта вирішила покращити лікарняне дозвілля малюків та робить їм приємні сюрпризи.

Найближчим часом до дитячих відділень регіональних лікарень передадуть понад мільйон розмальовок з олівцями, браслетів, наклейок та казкових масок.

– Ми дуже хочемо надихнути дітей, що проходять стаціонарне лікування від різноманітних захворювань, на швидке одужання. Ми прагнемо відволікти їхню увагу від сірих лікарняних буднів та повернути на їхні обличчя усмішки. Гарний настрій – завжди кращі ліки! Дуже сподіваємося, що наші подарунки сприятимуть найшвидшому одужанню, – поділилася співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.



















Нова пошта дарує маленьким пацієнтам лікарень розваги і створює гарний настрій / 5 фотографий

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Ознайомитися з повним переліком лікарень, які отримають подарунки від Нової пошти, можна на сторінці компанії у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля відділень Нової пошти почали працювати адміністратори, які на вулиці обслуговують клієнтів із оплаченими посилками.