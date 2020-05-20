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Факти / Україна / Політика

Кучма пропонує кандидатуру Резнікова на посаду глави ТКГ

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма попросив передати його повноваження першому заступнику глави делегації України в ТКГ Олексію Резнікову. Про це заявив президент Зеленський.

– Леонід Данилович звертався до мене з пропозицією передати його повноваження пану Резнікову – це правда, – пояснив президент.

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Зеленський зазначив, що попросив другого президента України дочекатися оновлення складу російської сторони, після чого можна змінювати і склад української групи.

– Я його попросив, давайте дочекаємося оновлення складу, і потім ви вирішите, якщо ви втомилися за стільки багато років вашої складної і дуже важливої роботи в Мінському процесі, добре буде з повагою подякувати вам і відпустити, – переказав розмову з Леонідом Кучмою Володимир Зеленський.

До слова, на зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запросили переселенців з Луганська та Донецька, які нині проживають на підконтрольних Україні територіях.

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