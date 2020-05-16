На зустріч ТКГ у Мінську запросять переселенців з ОРДЛО

На зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запросили переселенців з Луганська та Донецька, які нині проживають на підконтрольних Україні територіях.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками онлайн-переговорів з послами G7 та головою Представництва ЄС в Україні.

Єрмак впевнений, що такий крок покладе край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень.

Читайте: Жодних ігор за спиною Києва: Кулеба пояснив переговори Козака і Меркель

– Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, із громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу, – зазначив Єрмак.

Також він додав, що скоро він та глава МЗС України Дмитром Кулебою здійснять візит до Берліна заради консультацій де щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів.

Раніше Факти ICTV писали, що постійне представництво України в ООН заявило про порушення Мінських домовленостей російськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі та закликало припинити вогонь.