У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до парку Вічної Слави прийшла ціла делегація з Києво-Печерської Лаври на чолі з митрополитом Онуфрієм.

Усі ченці були в масках, хоч одягли їх перед тим, як зайти на території парку.

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Це була перша за три тижні поява Онуфрія на публіці.

18 квітня стало відомо, що глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій заразився коронавірусом і був госпіталізований.

До слова, усю Києво-Печерську лавру закрили на карантин ще 13 квітня, адже там на коронавірус захворіли усі священники. Також кілька настоятелів померли і кількох людей госпіталізували.