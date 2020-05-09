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Факти / Україна

На чолі з Онуфрієм: делегація з Лаври прийшли до парку Вічної Слави

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до парку Вічної Слави прийшла ціла делегація з Києво-Печерської Лаври на чолі з митрополитом Онуфрієм.

Усі ченці були в масках, хоч одягли їх перед тим, як зайти  на території парку.

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Це була перша за три тижні поява Онуфрія на публіці.

18 квітня стало відомо, що глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій заразився коронавірусом і був госпіталізований.

До слова, усю Києво-Печерську лавру закрили на карантин ще 13 квітня, адже там на коронавірус захворіли усі священники. Також кілька настоятелів померли і кількох людей госпіталізували.

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