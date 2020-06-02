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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 2 червня зафіксовано 328 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість хворих в Україні становить 24 340 особи.

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14:41 - 02 червня

Адаптивний карантин введено у всіх областях України, крім трьох: Львівській, Рівненській та Чернівецькій, і майже всюди відбувся перехід до третього етапу пом’якшення обмежувальних заходів.

Про це зазначили на традиційній селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського.

Перші КПВВ в зоні ООС відкриють після 10 червня.

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11:07 - 02 червня

Станом на 2 червня у лавах ЗСУ виявлено 10 нових випадків коронавірусу.

За інформацією командування Медичних сил ЗСУ, всього Covid-19 зафіксували у 124 військовослужбовців, на ізоляції перебуває 448 осіб.

За весь час вірус побороли 115 осіб, летальних випадків – 4.

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09:50 - 02 червня

Максим Степанов повідомив про перший випадок коронавірусу у МОЗ.

Під час брифінгу він також додав, що виявлення інфекції в одного із працівників апарату було неминучим, оскільки за час карантину неодноразово порушувались такі рекомендації, як дотримання дистанціювання та відсутність розвозки співробітників.

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09:28 - 02 червня

Свіжі дані МОЗ за 2 червня фіксують 328 нових випадків коронавірусу в Україні.

Загальна кількість інфікованих зросла до 24 340.

За минулу добу від коронавірусу померло 9 осіб, а видужало – 388.

Найбільшу кількість пацієнтів із Covid-19 і далі фіксують на Буковині – 3 410 випадків.

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09:18 - 02 червня

Станом на ранок 2 червня коронавірус у Києві виявили у 28 осіб.

Таким чином, всього у столиці зареєстровано 3 071 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Захворіли:

-11 жінок віком від 21 до 63 років;

-15 чоловікiв від 29 до 80 років;

-2 дівчинки, яким 2 та 5 років.

Усього після коронавірусу одужало 718 мешканців Києва.

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09:13 - 02 червня

У Львові ще одна смерть від коронавірусу – померла 79-річна жінка, яка також хворіла на цукровий діабет.

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09:09 - 02 червня

У Львівській області станом на ранок 2 червня тестування підтвердило 34 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 23 – мешканці Львова.

За весь час в області одужало 438 осіб, летальних випадків – 58.

Загальна кількість інфікованих на Львівщині сягнула 1 734 осіб.

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19:23 - 01 червня

Світовий центр даних Геоінформатика і сталий розвиток при КПІ ім. Ігоря Сікорського опублікував фази захворюваності Covid-19 в Україні.

  • фаза щоденного зростання (березень – квітень 2020);
  • фаза стабілізації (кінець квітня – травень);
  • фаза повільного спаду (з кінця травня 2020).

Наразі коронавірус в Україні вже пройшов три фази. Впродовж наступного місяця фахівці прогнозують спад кількості хворих вдвічі.

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13:14 - 01 червня

Список регіонів, які не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров’я для ослаблення карантину:

  • Місто Київ.
  • Волинська область.
  • Львівська область.
  • Рівненська область.
  • Чернівецька область.

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13:11 - 01 червня

Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Із них 11 – медики.

За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей.

Загалом у Києві вже 3 043 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

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