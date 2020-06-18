Карантин в Україні – які регіони готові до послаблення і де буде посилення

Карантин в Україні зміг стримати активне поширення коронавірусу, але його послаблення має бути поступовим та виваженим.

Такими стали результати проекту з моделювання ситуації з Covid-19, що спільно провели МОЗ та Київська школа економіки.

Згідно з проектом, існує чотири сценарії подальшого розгортання ситуації: зелений, жовто-зелений, жовтий та чорний.

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Україна йде за жовтим сценарієм.

Факти ICTV вирішили розібратися, коли очікувати на пік захворюваності Covid-19 в Україні та якою буде ситуація після скасування карантину.

Ситуація в регіонах

17 травня під час брифінгу МОЗ було озвучено можливі варіанти подальшого послаблення карантину в областях.

Так, усі регіони було поділено на три категорії:

Готові до послаблення (9 областей) – Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та місто Київ. Не готові до послаблення (10 областей) – Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська. Мають проблеми зі статистикою захворюваності (5 областей) – Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська та Одеська.

Області першої категорії мають помірну динаміку поширення Covid-19, тому МОЗ може рекомендувати продовження адаптивного карантину.

В областях другої категорії МОЗ фіксує високу динаміку поширення Covid-19, тому рекомендує повернення усіх обмежувальних заходів.

Області третьої категорії мають серйозні проблеми з тестуванням на Covid-19: МОЗ рекомендує збільшити кількість ПЛР-тестів і надати оновлені статистичні дані.

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Пік захворюваності

Сценарії було розроблено із врахуванням того, що українці дотримуватимуться правил адаптивного карантину.

Зелений сценарій. Сильна сезонність

Смертність – до 1 тис. осіб.

Станом на 17 червня від коронавірусу в Україні померло вже 966 осіб, тому розраховувати на сезонність не варто.

Жовто-зелений сценарій. Сезонність вище середньої

Смертність – до 2,5 тис. осіб.

Варіант можливий лише за суворого дотримання карантинних рекомендацій усіма громадянами та бізнесами. Однак нехтування правилами щоденно підвищує статистику захворюваності в Україні.

Жовтий сценарій. Помірна сезонність

Смертність – до 4 тис. осіб.

Як стверджує Віктор Ляшко, саме стільки летальних випадків від коронавірусу зареєструють до кінця року. Якщо люди будуть користуватися масками, дотримуватися дистанціювання та мити руки – є великі шанси перейти до жовто-зеленого, більш помірного варіанту.

Чорний сценарій. Сезонності немає

Смертність – до 7 тис. осіб.

Варіант можливий за повного скасування обмежувальних заходів в усіх регіонах України.

Якою була б ситуація без карантину?

Якщо динаміка поширення Covid-19 йтиме за жовтим сценарієм, є висока ймовірність того, що з 22 червня карантин відновиться у більшості областях.

Нехтування правилами карантину, відновлення звичного життя в умовах пандемії справді може призвести до найгіршого, чорного сценарію.

За розрахунками, до кінця 2020 року смертність від коронавірусу в Україні становила б до 145 тис. осіб з розрахунку на 1 тис. щоденно, якби вчасно не ввели карантин.

Такі цифри є цілком реальними, що доводять показники Італії та Іспанії наприкінці березня 2020 року.

В Україні відбувся би колапс у системі охорони здоров’я, що, в свою чергу, збільшило б показники смертності й від інших захворювань.

Однак, з іншого боку, посилення заходів безпеки та відповідальне ставлення до здоров’я дозволить швидше вирівняти статистику, вийти на жовто-зелений, більш позитивний сценарій та зустріти завершення літа без карантину.

Наталка Тарчевська