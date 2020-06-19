Київські пляжі відкрили для купання – Кличко

У Києві для купання відкрили 12 пляжів та дозволили роботу 20 зон відпочинку без купання.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу 19 червня.

– Пам’ятаєте, минулого року говорили, що місто завозить пісок із Багам? І багато людей повірили. Це добре, що пісок із Дніпра так виглядає! На пляжах столиці його просіюють за допомогою спеціальних машин, які закупило місто, – зазначив Кличко.

Інформацію про те, які пляжі відкриті для купання та як до них дістатися, можна знайти на сайті комунального підприємства Плесо.

Мер також нагадав про оновлення за останні кілька років шести міських пляжів, зокрема пляжу Троєщина, який отримав відзнаку Блакитний прапор.

Такий сертифікат якості, окрім пляжу Троєщина, мають ще сім міських пляжів столиці.

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Правила відпочинку на пляжах в умовах коронавірусу

У Києві продовжує поширюватися коронавірус, тому під час відпочинку на пляжах столиці обов’язково слід дотримуватися протиепідемічних правил: