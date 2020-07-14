МОЗ спільно з Міністерством освіти і науки працюють над правилами для нового навчального року, розглядають можливість навчання в кілька змін.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в школі повинна бути медична сестра, але забезпеченням її робочим місцем повинно займатися керівництво установи.

– Скринінг температури можуть проводити і інші працівники школи. Всі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Міносвіти. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але в той же час, щоб ці правила створювали безпеку для дітей, – сказав він.

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Як навчатимуться школярі з 1 вересня

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що зараз обговорюється кілька варіантів, як організувати навчальний рік.

Школярів можуть розводити по змінах, а деякі предмети проводитися дистанційно.

Також він додав,що спрогнозувати епідситуацію на вересень неможливо. Тому Україна готуватиметься до дистанційного навчання також.

Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що школи в Україні відкриють з 1 вересня, якщо країні вдасться уникнути другої хвилі захворювання Covid-19.