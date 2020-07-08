В Україні 1 вересня в школу діти можуть піти, але зараз обговорюють декілька варіантів, як організувати навчальний рік 2020.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класах. Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історію викладатимуть дистанційно. Можливо, розводитимемо за змінами. Думаю, що ці моделі ми напрацюємо.

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Також Віктор Ляшко додав, що спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо. Тому Україна готується до дистанційної освіти у навчальному році 2020, проміжних варіантів і до повністю повернення дітей до школи.

Водночас, у Кабміні також розглядають можливість розпочати навчальний рік 2020 в українських школах вже 1 вересня.

Але чи підуть діти в школи 1 вересня, залежатиме від динаміки захворюваності на коронавірус в Україні.