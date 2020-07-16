За останню добу бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі із забороненої Мінськими угодами зброї.
Вони відкрили вогонь і по селищу Новолуганське. Обійшлося без втрат серед військових та мешканців населеного пункту.
Окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Обстріли велися поблизу Мар’їнки, Талаківки, в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка, неподалік Оріхового та Новотошківського.
В обстріляному селищі Новолуганське виявили нерозірваний боєприпас, його утилізують підрозіділи ДСНС.
За минулу добу українським військовим вдалося знищити двох ворогів, ситуація нині залишається контрольованою.
Зведення станом на 07:00 16 липня 2020 року
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15 липня збройні формування Російської…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 15 июля 2020 г.
Зведення ООС
Станом на 14 липня ворожі війська на Донбасі 18 разів порушили режим тиші та відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
За інформацією штабу ООС, шестеро бійців отримали поранення.