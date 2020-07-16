За останню добу бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі із забороненої Мінськими угодами зброї.

Вони відкрили вогонь і по селищу Новолуганське. Обійшлося без втрат серед військових та мешканців населеного пункту.

Окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Обстріли велися поблизу Мар’їнки, Талаківки, в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка, неподалік Оріхового та Новотошківського.

В обстріляному селищі Новолуганське виявили нерозірваний боєприпас, його утилізують підрозіділи ДСНС.

За минулу добу українським військовим вдалося знищити двох ворогів, ситуація нині залишається контрольованою.

Зведення ООС

Станом на 14 липня ворожі війська на Донбасі 18 разів порушили режим тиші та відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

За інформацією штабу ООС, шестеро бійців отримали поранення.