За последние сутки боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Они открыли огонь и по поселку Новолуганское. Обошлось без потерь среди военных и жителей населенного пункта.
Оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Обстрелы велись около Марьинки, Талаковки, в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка, неподалеку Орехово и Новотошковского.
В обстрелянном поселке Новолуганское обнаружили разорванный боеприпас, его утилизируют подразделения ГСЧС.
За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить двух врагов, ситуация сейчас остается контролируемой.
Зведення станом на 07:00 16 липня 2020 року
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15 липня збройні формування Російської…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 15 июля 2020 г.
Сводка ООС
По состоянию на 14 июля вражеские войска на Донбассе 18 раз нарушали режим тишины и открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
По информации штаба ООС, шестеро бойцов получили ранения.