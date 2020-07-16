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Факты / Украина

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли Новолуганское

За последние сутки боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Они открыли огонь и по поселку Новолуганское. Обошлось без потерь среди военных и жителей населенного пункта.

Оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы велись около Марьинки, Талаковки, в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка, неподалеку Орехово и Новотошковского.

В обстрелянном поселке Новолуганское обнаружили разорванный боеприпас, его утилизируют подразделения ГСЧС.

За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить двух врагов, ситуация сейчас остается контролируемой.

Зведення станом на 07:00 16 липня 2020 року
#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення

15 липня збройні формування Російської…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 15 июля 2020 г.

Сводка ООС

По состоянию на 14 июля вражеские войска на Донбассе 18 раз нарушали режим тишины и открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба ООС, шестеро бойцов получили ранения.

Источник: Штаб ООС

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