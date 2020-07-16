За последние сутки боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Они открыли огонь и по поселку Новолуганское. Обошлось без потерь среди военных и жителей населенного пункта.

Оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы велись около Марьинки, Талаковки, в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка, неподалеку Орехово и Новотошковского.

В обстрелянном поселке Новолуганское обнаружили разорванный боеприпас, его утилизируют подразделения ГСЧС.

За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить двух врагов, ситуация сейчас остается контролируемой.

Сводка ООС

По состоянию на 14 июля вражеские войска на Донбассе 18 раз нарушали режим тишины и открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба ООС, шестеро бойцов получили ранения.