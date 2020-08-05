PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 1 271 людини.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (156), Харківській (146), Івано-Франківській (127) областях та у Києві (150). У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

З початку З кінця
Пряма трансляція
11:09 - 05 серпня

Київський обласний лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусу у двох заступників голови Київської обласної державної адміністрації.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:15 - 05 серпня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:11 - 05 серпня

В Україні з початку епідемії коронавірус виявили у 75 490 людей, з них 41 527 пацієнтів одужали, а 1 788 — померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 33 089 людей.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (156), Харківській (146), Івано-Франківській (127) областях та у Києві (150).

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:02 - 04 серпня

Нічні клуби та ресторани в Одесі працюватимуть усю ніч.

4 серпня Одеська область потрапила до “зеленої зони” карантину, що знімає обмеження у кількості робочих годин розважальних закладів.

Окрім цього, дозволяється прийом дітей в дитячі табори, 50-відсоткова наповненість кінотеатрів та перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:40 - 04 серпня
У Волинській області посилили карантин

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин на території області для запобігання поширенню коронавирусної інфекції.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:35 - 04 серпня

У Міністерстві охорони здоров’я готуються до другої хвилі пандемії в Україні. Ймовірно її варто очікувати у жовтні.

Заступник міністр охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що тенденція поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивною і сьогодні в Європі розпочинається друга хвиля.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:31 - 04 серпня

Станом на 10.00 4 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 221 особа. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:56 - 04 серпня

Кількість хворих на коронавірусну хворобою Covid-19 перевищила кількість видужали за минулу добу в 12 з 24 областей України та в Києві, при цьому в Харківській області зафіксовано антирекорд: за добу в регіоні кількість хворих на коронавірус зросла на 108 осіб.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:54 - 04 серпня

Кабінет міністрів більше не обмежує експорт засобів індивідуального захисту, повідомив заступник міністра економіки – продавці України Тарас Качка.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:06 - 04 серпня

+1061 за добу. В Україні наразі виявлено 74 219 випадків зараження коронавірусом.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (146), Харківській (143), Івано-Франківській (127) областях та у Києві (108).

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...212>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка