Новим заступником керівника Офісу президента став Олег Татаров.
Відповідний указ про призначення підписав Володимир Зеленський.
Зазначається, що на посаді Татаров займатиметься правоохоронним напрямком роботи Офісу президента.
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Також він куруватиме експертно-аналітичну роботу та відповідатиме за надання гарантій нацбезпеки держави у правозахисній та сфері протидії корупції.
Олег Татаров є заслуженим юристом України, має ступінь доктора юридичних наук.
Довгий час працював у правоохоронних органах, зокрема був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.
До призначення на керівну посаду в Офіс президента очолював велике адвокатське об’єднання.