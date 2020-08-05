Новим заступником керівника Офісу президента став Олег Татаров.

Відповідний указ про призначення підписав Володимир Зеленський.

Зазначається, що на посаді Татаров займатиметься правоохоронним напрямком роботи Офісу президента.

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Також він куруватиме експертно-аналітичну роботу та відповідатиме за надання гарантій нацбезпеки держави у правозахисній та сфері протидії корупції.

Олег Татаров є заслуженим юристом України, має ступінь доктора юридичних наук.

Довгий час працював у правоохоронних органах, зокрема був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

До призначення на керівну посаду в Офіс президента очолював велике адвокатське об’єднання.