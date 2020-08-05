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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови ОП

Новим заступником керівника Офісу президента став Олег Татаров.

Відповідний указ про призначення підписав Володимир Зеленський.

Зазначається, що на посаді Татаров займатиметься правоохоронним напрямком роботи Офісу президента.

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Також він куруватиме експертно-аналітичну роботу та відповідатиме за надання гарантій нацбезпеки держави у правозахисній та сфері протидії корупції.

Олег Татаров є заслуженим юристом України, має ступінь доктора юридичних наук.

Довгий час працював у правоохоронних органах, зокрема був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

До призначення на керівну посаду в Офіс президента очолював велике адвокатське об’єднання.

Джерело: Офіс президента

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