Проблема насильства в Україні: що робити та куди звертатися

Після спроби зґвалтування Анастасії Лугової у потязі Маріуполь-Київ, увага суспільства ще більше привернулась до цієї проблеми. Жінки почали частіше повідомляти про подібні випадки в минулому.

Насильство у потягах – це не одиничний випадок. Найчастіше з цим зустрічаються провідниці, одну з таких історій розповіла жінка, яка працює у вагоні.

– Я була на роботі, коли вночі до мого вагону зайшов пасажир, без слів зняв штати і просто залишився стояти так переді мною. Одного разу ще один чоловік зайшов до жінки в купе і почав знімати сорочку, – розповідає жінка.

Провідниця звернулась до начальника поїзда, той викликав наряд поліції і на великій зупинці чоловіка висадили.

– Кожна поїздка наша не буває без виклику поліції. На будь-який вагон.

Що робити, якщо ви зіткнулись з насильством, як діяти під час нападу та чому люди не завжди приходять на допомогу, читайте у нашому матеріалі.

Говорити – важливо

Не боятись говорити – болісна, але правильна стратегія. Вона допомагає зупинити потік жертв насильника і привернути увагу до проблеми.

Телеведуча Марія Єфросиніна активно висвітлює проблеми насильства щодо жінок. У коментарі Фактам ICTV вона розповіла, чому важливо говорити про такі випадки жорстокості.

– Дорогою ціною добивається така правда (у випадку з Анастасією Луговою, – Ред.), але вона добивається. На мій погляд, на одну таку Настю – тисяча врятованих жінок.

Єфросиніна зазначила, що щоразу коли вона пише про випадки насильства або привертає увагу до байдужості у нашому суспільстві, ці пости набирають невелику кількість лайків та переглядів.

– Ми глобально можемо змінювати систему саме показовими випадками, – вважає телеведуча.

Саме тому важливо говорити про проблеми та показувати, що безслідно і безкарно такі випадки не проходять.

І знову Радянський Союз

Є такий умовний стереотип – у Радянському Союзі сексу не було. Звідси і пішла в цілому неприйнятість говорити на цю тему.

Тому про все, що стосується статевих злочинів та тем, які переплітаються з сексом, завжди соромно говорити.

– Ти ніколи не знаєш, якою буде реакція навколишніх, чи не почнуть вони звинувачувати тебе або говорити, що ти німфоманка або неадекватна, – вважає директор громадської організації.

У кожного з нас є свій рівень безпеки, коли ти переживаєш за себе, та стереотип, якщо щось не відбувається зі мною, воно мене не стосується.

– Якщо ви бачите будь-які протиправні дії стосовно іншої людини і розумієте, що їй потрібна допомога – не відсторонюйтесь від неї.

Ми ніколи не можемо бути впевненими, що з нами не станеться така сама ситуація.

Не звинувачуйте себе

Не рідно жертви починають самі звинувачувати себе у тому, що сталося. Мовляв, не варто було йти тією дорогою чи вести себе так розкуто. Ці думки спричиняють ще більшу психологічну травму.

Директор ГО Ла Страда-Україна Альона Кривуляк розповіла, що за півроку до них звернулося 13 тис. осіб, і лише 2-3% з них – щодо насильства та зґвалтування.

– Усі запити, які стосуються сексуального насильства, домагань на роботі, зґвалтувань – це нечисельна категорія і таких запитів не є доволі багато, однак це не означає, що в нашій країни немає такої проблеми. Це свідчить про те, що людям часто та соромно про це говорити.

За час роботи Альона Кривуляк підмітила, що жертви часто починають звинувачувати себе у подібних випадках.

– Якби я не була так одягнена… Якби я не була так яскраво нафарбована….

Таким чином людина починає шукати причину в собі, тим самим виправдовуючи кривдника. Хоча винен завжди один – нападник.

Часто ми забуваємо, що стати жертвою насильства чи домагання може не лише жінка, а й чоловік. Тоді яким чином він міг спровокувати жертву?

Вони не фарбуються яскраво та не носять “провокуюче” вбрання.

– Дивно, що ми завжди звинувачуємо жінку і виправдовуємо кривдника. Адже ні чоловіки, ні жінки не можуть бути застраховані від такої ситуації.

Ми маємо усвідомлювати, що це може статися з кожним.

Як діяти в момент насильства

Кожна ситуація є індивідуальною, тому насамперед треба розуміти за яких обставин це сталося. Якщо поруч є зброя, то супротив може стати ненайкращим рішенням.

Однак якщо поруч є люди, варто просити про допомогу, кричати. Навіть якщо акт насильства вже стався, але кривдник поруч, можна спробувати зателефонувати у поліцію.

В Америці є так званий “кодовий дзвінок”, коли телефонують на 911 і просять привести піцу. Таким чином поліція дізнається адресу, де стався напад, чи є ще хтось в помешканні, чи озброєний кривдник і т. д.

За словами Альони, у нас, на жаль, ця система ще не працює і оператори, які приймають дзвінок від жертви, кажуть, що вони помилилась номером і кладуть слухавку.

Якщо є можливість кудись вибігти і сховатися у безпечному місці, треба обов’язково нею скористатися.

– Навіть якщо ви будете гола чи з порізом на руці, але у вас є можливість вирватись і не залишатись з кривдником один на один – виривайтесь.

Що робити після нападу

Після нападу обов’язково треба звернутися до правоохоронних органів, навіть якщо ви не вірите у їхню допомогу. Такі ситуації потребують розголосу, а злочинці – покарання.

Якщо ви розумієте, що не готові поки викликати поліцію – викликайте швидку. Здоров’я у цей момент – найголовніше.

Намагайтесь перший час не залишатися наодинці. Якщо вам важко говорити про це з рідними, спробуйте довіритись надійній подружці/другу.

– У цій ситуації важливо не залишатися наодинці, адже щойно ви залишитесь самі, думки почнуть спливати і ви починаєте лякатися будь-якого шороху.

Зверніться до психолога. Він допоможе все структурувати у голові, щоб ви могли відновити себе, надалі жити як особистість і сприймати інших чоловіків та жінок.

Жертвам насильства психолог надається безкоштовно, однак треба уважно його обирати, аби ще більше не нашкодити собі.

Також кожна жертва насильства має право на безкоштовного державного адвоката і цим правом треба користуватися. Завжди є люди, які готові тобі допомогти.

Побиття Анастасії Лугової

Напад на Анастасію Лугову стався в потязі Маріуполь – Київ вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Чоловік вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, через що злочинець відвів жінку в своє купе. Однак хлопчик почав плакати і Анастасія попросилась заспокоїти його, щоб він усіх не розбудив. Жінці вдалося знайти прихисток у сусідньому вагоні.

Згодом виявилося, що чоловік, який напав на Анастасію Лугову, був безбілетником.

Через недбалість працівників Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.