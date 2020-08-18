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Факты / Украина / Общество

Насилие в Украине: что делать при нападении и куда обращаться после

После попытки изнасилования Анастасии Луговой в поезде Мариуполь-Киев, общество еще больше привлекло внимание к этой проблеме. Женщины стали чаще сообщать о подобных случаях в прошлом.

Насилие в поездах — это не единичный случай. Чаще всего с этим встречаются проводницы, одну из таких историй рассказала женщина, которая работает в вагоне.

— Я была на работе, когда ночью в мой вагон зашел пассажир, без слов снял штаты и просто остался стоять так передо мной.

Однажды еще один человек зашел к женщине в купе и начал снимать рубашку, — рассказывает женщина.

Проводница обратилась к начальнику поезда, тот вызвал наряд полиции и на большой остановке мужчину высадили.

— Каждая поездка наша не бывает без вызова полиции. На любой вагон.

Что делать, если вы столкнулись с насилием, как действовать при нападении и почему люди не всегда приходят на помощь, читайте в нашем материале.

Говорить — важно

Не бояться говорить — мучительная, но правильная стратегия. Она помогает остановить поток жертв насильника и привлечь внимание к проблеме.

Проблема насилия в Украине: что делать и куда обращаться

Телеведущая Мария Ефросинина активно освещает проблемы насилия в отношении женщин. В комментарии Фактам ICTV она рассказала, почему важно говорить о таких случаях жестокости.

— Дорогой ценой добивается такая правда (в случае с Анастасией Луговой, — Ред.), но она добивается. На мой взгляд, на одну такую ​​Настю — тысяча спасенных женщин.

Ефросинина отметила, что каждый раз когда она пишет о случаях насилия или привлекает внимание к безразличию в нашем обществе, эти посты набирают небольшое количество лайков и просмотров.

— Мы глобально можем менять систему именно показательными случаями, — считает телеведущая.

Именно поэтому важно говорить о проблемах и показывать, что бесследно и безнаказанно такие случаи не проходят.

И снова Советский Союз

Есть такой условный стереотип — в Советском Союзе секса не было. Поэтому и не принято говорить на эту тему.

Проблема насилия в Украине: что делать и куда обращаться

Все, что касается сексуальных преступлений и тем, которые переплетаются с сексом, всегда стыдно говорить.

— Ты никогда не знаешь, какой будет реакция окружающих, не начнут они обвинять тебя или говорить, что ты нимфоманка или неадекватная, — считает директор общественной организации.

У каждого из нас есть свой уровень безопасности, когда ты переживаешь за себя, и стереотип, если что-то не происходит со мной, оно меня не касается.

— Если вы видите какие-либо противоправные действия в отношении другого человека и понимаете, что ему нужна помощь — не отстраняйтесь от него.

Мы никогда не можем быть уверенными, что с нами не произойдет такая же ситуация.

Не вините себя

Не редко жертвы начинают сами винить себя в случившемся. Мол, не стоило идти той дорогой или вести себя так раскованно. Эти мысли вызывают еще большую психологическую травму.

Изнасилование

Директор ОО Ла Страда-Украина Алена Кривуляк рассказала, что за полгода к ним обратилось 13 тыс. человек, и только 2-3% из них — относительно насилия и изнасилования.

— Все запросы, касающиеся сексуального насилия, домогательств на работе, изнасилований — это немногочисленная категория и таких запросов не достаточно много, однако это не означает, что в нашей стране нет такой проблемы. Это свидетельствует о том, что людям часто стыдно об этом говорить.

За время работы Алена Кривуляк заметила, что жертвы часто начинают винить себя в подобных случаях.

— Если бы я не была так одета …

Если бы я не была так ярко накрашенная ….

Таким образом человек начинает искать причину в себе, тем самым оправдывая обидчика. Хотя виновен всегда один — нападающий.

Часто мы забываем, что стать жертвой насилия или домогательства может не только женщина, но и мужчина. Тогда каким образом он мог спровоцировать жертву?

Они не красится ярко и не носят “провоцирующее” наряды.

— Странно, что мы всегда обвиняем женщину и оправдываем обидчика. Ведь ни мужчины, ни женщины не могут быть застрахованы от такой ситуации.

Мы должны осознавать, что это может произойти с каждым.

Читайте: Жертва никогда не виновата: как бороться с общественным осуждением и последствиями насилия #Womensupportingwomen: звезды объединились ради флешмоба против насилия Сколько украинцев сталкивались с насилием в поездах

Как действовать в момент насилия

Каждая ситуация индивидуальна, поэтому прежде всего надо понимать при каких обстоятельствах это произошло. Если рядом есть оружие, то сопротивление может стать самым лучшим решением.

Проблема насилия в Украине: что делать и куда обращаться

Однако если рядом есть люди, стоит просить о помощи, кричать. Даже если акт насилия уже произошел, но обидчик рядом, можно попробовать позвонить в полицию.

В Америке есть так называемый “кодовый звонок“, когда звонят на 911 и просят привести пиццу. Таким образом полиция узнает адрес, где произошло нападение, есть ли еще кто-то в доме, или вооруженный ли обидчик и т. д.

По словам Алены, у нас, к сожалению, эта система еще не работает и операторы, которые принимают звонок от жертвы, говорят, что она ошиблась номером и кладут трубку.

Если есть возможность куда-то выбежать и скрыться в безопасном месте, надо обязательно ею воспользоваться.

— Даже если вы будете голая или с порезом на руке, но у вас есть возможность вырваться и не оставаться с обидчиком один на один — вырывайтесь.

Что делать после нападения

После нападения обязательно надо обратиться в правоохранительные органы, даже если вы не верите в их помощь. Такие ситуации требуют огласки, а преступники — наказания.

Проблема насилия в Украине: что делать и куда обращаться

Если вы понимаете, что не готовы пока вызвать полицию — вызывайте скорую. Здоровье в этот момент — самое главное.

Попытайтесь первое время не оставаться наедине. Если вам трудно говорить об этом с родными, попробуйте довериться надежной подружке/другу.

— В этой ситуации важно не оставаться наедине, ведь как только вы останетесь сами, мысли начнут всплывать и вы начинаете пугаться любого шороха.

Обратитесь к психологу. Он поможет все структурировать в голове, чтобы вы могли восстановить себя, и в дальнейшем жить как личность и воспринимать других мужчин и женщин.

Жертвам насилия психолог предоставляется бесплатно, однако надо внимательно его выбирать, чтобы еще больше не навредить себе.

Также каждая жертва насилия имеет право на бесплатного государственного адвоката и этим правом надо пользоваться. Всегда есть люди, которые готовы тебе помочь.

Избиение Анастасии Луговой

Нападение на Анастасию Луговую произошло в поезде Мариуполь — Киев ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Мужчина ворвался к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, из-за чего преступник отвел женщину в свое купе. Однако мальчик начал плакать и Анастасия попросилась успокоить его, чтобы он всех не разбудил. Женщине удалось найти приют в соседнем вагоне.

Впоследствии оказалось, что человек, который напал на Анастасию Луговую, был безбилетником.

Из-за халатности работников Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Фото: Dreamstime

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