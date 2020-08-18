Проблема насилия в Украине: что делать и куда обращаться

После попытки изнасилования Анастасии Луговой в поезде Мариуполь-Киев, общество еще больше привлекло внимание к этой проблеме. Женщины стали чаще сообщать о подобных случаях в прошлом.

Насилие в поездах — это не единичный случай. Чаще всего с этим встречаются проводницы, одну из таких историй рассказала женщина, которая работает в вагоне.

— Я была на работе, когда ночью в мой вагон зашел пассажир, без слов снял штаты и просто остался стоять так передо мной. Однажды еще один человек зашел к женщине в купе и начал снимать рубашку, — рассказывает женщина.

Проводница обратилась к начальнику поезда, тот вызвал наряд полиции и на большой остановке мужчину высадили.

— Каждая поездка наша не бывает без вызова полиции. На любой вагон.

Что делать, если вы столкнулись с насилием, как действовать при нападении и почему люди не всегда приходят на помощь, читайте в нашем материале.

Говорить — важно

Не бояться говорить — мучительная, но правильная стратегия. Она помогает остановить поток жертв насильника и привлечь внимание к проблеме.

Телеведущая Мария Ефросинина активно освещает проблемы насилия в отношении женщин. В комментарии Фактам ICTV она рассказала, почему важно говорить о таких случаях жестокости.

— Дорогой ценой добивается такая правда (в случае с Анастасией Луговой, — Ред.), но она добивается. На мой взгляд, на одну такую ​​Настю — тысяча спасенных женщин.

Ефросинина отметила, что каждый раз когда она пишет о случаях насилия или привлекает внимание к безразличию в нашем обществе, эти посты набирают небольшое количество лайков и просмотров.

— Мы глобально можем менять систему именно показательными случаями, — считает телеведущая.

Именно поэтому важно говорить о проблемах и показывать, что бесследно и безнаказанно такие случаи не проходят.

И снова Советский Союз

Есть такой условный стереотип — в Советском Союзе секса не было. Поэтому и не принято говорить на эту тему.

Все, что касается сексуальных преступлений и тем, которые переплетаются с сексом, всегда стыдно говорить.

— Ты никогда не знаешь, какой будет реакция окружающих, не начнут они обвинять тебя или говорить, что ты нимфоманка или неадекватная, — считает директор общественной организации.

У каждого из нас есть свой уровень безопасности, когда ты переживаешь за себя, и стереотип, если что-то не происходит со мной, оно меня не касается.

— Если вы видите какие-либо противоправные действия в отношении другого человека и понимаете, что ему нужна помощь — не отстраняйтесь от него.

Мы никогда не можем быть уверенными, что с нами не произойдет такая же ситуация.

Не вините себя

Не редко жертвы начинают сами винить себя в случившемся. Мол, не стоило идти той дорогой или вести себя так раскованно. Эти мысли вызывают еще большую психологическую травму.

Директор ОО Ла Страда-Украина Алена Кривуляк рассказала, что за полгода к ним обратилось 13 тыс. человек, и только 2-3% из них — относительно насилия и изнасилования.

— Все запросы, касающиеся сексуального насилия, домогательств на работе, изнасилований — это немногочисленная категория и таких запросов не достаточно много, однако это не означает, что в нашей стране нет такой проблемы. Это свидетельствует о том, что людям часто стыдно об этом говорить.

За время работы Алена Кривуляк заметила, что жертвы часто начинают винить себя в подобных случаях.

— Если бы я не была так одета … Если бы я не была так ярко накрашенная ….

Таким образом человек начинает искать причину в себе, тем самым оправдывая обидчика. Хотя виновен всегда один — нападающий.

Часто мы забываем, что стать жертвой насилия или домогательства может не только женщина, но и мужчина. Тогда каким образом он мог спровоцировать жертву?

Они не красится ярко и не носят “провоцирующее” наряды.

— Странно, что мы всегда обвиняем женщину и оправдываем обидчика. Ведь ни мужчины, ни женщины не могут быть застрахованы от такой ситуации.

Мы должны осознавать, что это может произойти с каждым.

Как действовать в момент насилия

Каждая ситуация индивидуальна, поэтому прежде всего надо понимать при каких обстоятельствах это произошло. Если рядом есть оружие, то сопротивление может стать самым лучшим решением.

Однако если рядом есть люди, стоит просить о помощи, кричать. Даже если акт насилия уже произошел, но обидчик рядом, можно попробовать позвонить в полицию.

В Америке есть так называемый “кодовый звонок“, когда звонят на 911 и просят привести пиццу. Таким образом полиция узнает адрес, где произошло нападение, есть ли еще кто-то в доме, или вооруженный ли обидчик и т. д.

По словам Алены, у нас, к сожалению, эта система еще не работает и операторы, которые принимают звонок от жертвы, говорят, что она ошиблась номером и кладут трубку.

Если есть возможность куда-то выбежать и скрыться в безопасном месте, надо обязательно ею воспользоваться.

— Даже если вы будете голая или с порезом на руке, но у вас есть возможность вырваться и не оставаться с обидчиком один на один — вырывайтесь.

Что делать после нападения

После нападения обязательно надо обратиться в правоохранительные органы, даже если вы не верите в их помощь. Такие ситуации требуют огласки, а преступники — наказания.

Если вы понимаете, что не готовы пока вызвать полицию — вызывайте скорую. Здоровье в этот момент — самое главное.

Попытайтесь первое время не оставаться наедине. Если вам трудно говорить об этом с родными, попробуйте довериться надежной подружке/другу.

— В этой ситуации важно не оставаться наедине, ведь как только вы останетесь сами, мысли начнут всплывать и вы начинаете пугаться любого шороха.

Обратитесь к психологу. Он поможет все структурировать в голове, чтобы вы могли восстановить себя, и в дальнейшем жить как личность и воспринимать других мужчин и женщин.

Жертвам насилия психолог предоставляется бесплатно, однако надо внимательно его выбирать, чтобы еще больше не навредить себе.

Также каждая жертва насилия имеет право на бесплатного государственного адвоката и этим правом надо пользоваться. Всегда есть люди, которые готовы тебе помочь.

Избиение Анастасии Луговой

Нападение на Анастасию Луговую произошло в поезде Мариуполь — Киев ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Мужчина ворвался к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, из-за чего преступник отвел женщину в свое купе. Однако мальчик начал плакать и Анастасия попросилась успокоить его, чтобы он всех не разбудил. Женщине удалось найти приют в соседнем вагоне.

Впоследствии оказалось, что человек, который напал на Анастасию Луговую, был безбилетником.

Из-за халатности работников Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.