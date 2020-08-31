Скасування місцевих виборів: Ляшко назвав умову

Місцеві вибори 2020 року відбудуться навіть у червоній зоні, якщо в країні не буде запроваджено надзвичайний стан.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, в Міністерстві охорони здоров’я розробили чіткі рекомендації для проведення місцевих виборів в умовах адаптивного карантину.
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Він зазначив, що Україна перейняла досвід у Польщі, де нещодавно пройшли вибори президента.
– Якщо не буде запроваджено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені, в тому числі, в червоній зоні, – сказав він.
Коли місцеві вибори в Україні
Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня. Зокрема, обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.
Старт виборчої кампанії намічений на 5 вересня.
Джерело: Факти тижня. 100 хвилин