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Факти / Україна / Суспільство

Повернення до традицій УНР: Міноборони змінить емблеми військових ЗСУ

У Міністерстві оборони України представили зміни в емблемах військовослужбовців Збройних сил.

Як зауважили у відділі розробки та впровадження військової символіки ЗСУ, нові емблеми – це повернення важливих символів на своє історичне місце.

Факти ICTV публікують оновлені емблеми на комір та беретні знаки військовослужбовців Збройних Сил України.

  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
Повернення до традицій УНР: Міноборони змінить емблеми військових ЗСУ / 7 фотографий

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Чимало нових знаків є майже ідентичними із офіційними емблемами військ УНР у 1919 році.

Таким чином ЗСУ відмовляється від зразків військового одягу часів Радянського Союзу та повертає собі символи, що використовувалися в часи Національно-визвольних змагань 1917-1921 років.

  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
  • Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО
Повернення до традицій УНР: Міноборони змінить емблеми військових ЗСУ / 7 фотографий

Нове призначення у Міноборони

5 серпня Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова очільником розвідки Міноборони України.

Також президент підписав указ про звільнення його попередника – Василя Бурди.

Джерело: Міноборони

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