Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО

У Міністерстві оборони України представили зміни в емблемах військовослужбовців Збройних сил.
Як зауважили у відділі розробки та впровадження військової символіки ЗСУ, нові емблеми – це повернення важливих символів на своє історичне місце.
Факти ICTV публікують оновлені емблеми на комір та беретні знаки військовослужбовців Збройних Сил України.
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Чимало нових знаків є майже ідентичними із офіційними емблемами військ УНР у 1919 році.
Таким чином ЗСУ відмовляється від зразків військового одягу часів Радянського Союзу та повертає собі символи, що використовувалися в часи Національно-визвольних змагань 1917-1921 років.
Нове призначення у Міноборони
5 серпня Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова очільником розвідки Міноборони України.
Також президент підписав указ про звільнення його попередника – Василя Бурди.