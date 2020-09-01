Нова емблематика ЗСУ від Міноборони – ФОТО

У Міністерстві оборони України представили зміни в емблемах військовослужбовців Збройних сил.

Як зауважили у відділі розробки та впровадження військової символіки ЗСУ, нові емблеми – це повернення важливих символів на своє історичне місце.

Факти ICTV публікують оновлені емблеми на комір та беретні знаки військовослужбовців Збройних Сил України.



























Повернення до традицій УНР: Міноборони змінить емблеми військових ЗСУ / 7 фотографий

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Чимало нових знаків є майже ідентичними із офіційними емблемами військ УНР у 1919 році.

Таким чином ЗСУ відмовляється від зразків військового одягу часів Радянського Союзу та повертає собі символи, що використовувалися в часи Національно-визвольних змагань 1917-1921 років.



























Повернення до традицій УНР: Міноборони змінить емблеми військових ЗСУ / 7 фотографий

Нове призначення у Міноборони

5 серпня Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова очільником розвідки Міноборони України.

Також президент підписав указ про звільнення його попередника – Василя Бурди.