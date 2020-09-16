У Києві реставруватимуть міст імені Патона через річку Дніпро.

Розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко 15 вересня.

Згідно з розпорядженням, реставрацію моста Патона повинні закінчити до 31 грудня 2025 року. Замовником робіт визначено КП Київавтодор, їх проводитимуть за бюджетні кошти.

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Міст Патона звели у 1953 році. На той час, це був найбільший у світі суцільнозварний шляхопровід. У ньому всі шви виконані за допомогою автоматичного зварювання.

Міст – найважливіша транспортна артерія Києва, яка з’єднує центр міста з лівим берегом столиці.

Критичний стан мосту

Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського торік визнав стан мосту Патона критичним.

Корозія знищила товщину металу нижнього поясу мосту. Вона зменшилася до 5 мм, хоча має бути 14 мм.

Реставрація передбачає відновлення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей моста, а не просто його чистку і фарбування.