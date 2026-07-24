Багато українців, які працювали ще за часів СРСР, хвилюються, чи будуть ці роки враховані під час призначення пенсії. Особливо це стосується людей, які працювали не лише на території сучасної України, а й в інших союзних республіках.

Чи зараховується радянський стаж до страхового стажу в Україні у 2026 році та які є умови, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи зараховується радянський стаж до страхового стажу

У Пенсійному фонді пояснили, що радянський стаж може бути зарахований до страхового стажу, але не завжди. Все залежить від того, де саме людина працювала, коли був набутий цей стаж і чи не отримує вона за нього пенсію в іншій країні.

Зараз дивляться

За інформацією Пенсійного фонду, до страхового стажу можуть включити періоди роботи, набуті до 1 січня 1992 року на території колишніх республік СРСР.

Такі правила діють після набрання чинності закону України №3674-IX та постанови Кабінету Міністрів №562. Саме ці документи визначають порядок зарахування такого стажу.

Робота в яких країнах зараховується у радянський стаж у 2026 році:

Азербайджан;

Вірменія;

Білорусь;

Грузія;

Казахстан;

Киргизстан;

Латвія;

Литва;

Молдова;

Росія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Узбекистан;

Естонія.

Тобто роки роботи, набуті ще до розпаду СРСР, не втрачаються автоматично. Якщо людина відповідає вимогам законодавства, цей стаж можуть врахувати під час призначення пенсії в Україні.

Чи впливає радянський стаж на розмір пенсії

Так, але за умови, якщо Пенсійний фонд підтвердить і зарахує ці періоди роботи, вони увійдуть до страхового стажу.

Це важливо, адже саме страховий стаж впливає на право людини вийти на пенсію та може позначитися на її розмірі.

Якщо після перевірки виявиться, що людина має право на додаткові роки стажу, Пенсійний фонд врахує їх. У разі потреби пенсію можуть перерахувати.

Кому можуть не зарахувати роки роботи за часів СРСР

Проте закон передбачає і певні обмеження. Насамперед один і той самий період роботи не можна використати для призначення пенсії одночасно в Україні та іншій державі.

Тобто якщо людина вже отримує пенсію за кордоном саме за цей стаж, повторно врахувати його в Україні не дозволяється.

Є ще одна важлива особливість. Не буде окремо зарахований стаж, набутий під час роботи вахтовим методом або службових відряджень до інших республік СРСР до 1 січня 1992 року, якщо працівник офіційно був оформлений на підприємстві в Україні.

У такому випадку місцем роботи вважається саме Україна. А відрядження чи вахта не створюють окремого страхового стажу.

Як підтвердити радянський стаж

Під час звернення до Пенсійного фонду людина має повідомити, чи отримує вона пенсію від іншої держави за відповідний період роботи. За потреби потрібно надати підтвердні документи.

Якщо самостійно отримати їх неможливо, то Пенсійний фонд може звернутися із запитом до компетентних органів іншої держави. Після перевірки документів фонд ухвалює рішення, чи можна включити ці роки роботи до страхового стажу.

Радянський стаж 2026 року: кому його зарахують у пільговий

У Пенсійному фонді пояснили, що окремі періоди роботи в колишніх республіках СРСР можуть зарахувати не лише як звичайний страховий стаж, а й як пільговий.

Це стосується людей, які працювали на посадах або у шкідливих умовах, що давали право на достроковий вихід на пенсію. У кожному випадку Пенсійний фонд перевіряє документи окремо.

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