Спеціалізоване видання страхового ринку України Insurance TOP нагородило ICU званням кращого інвестиційного партнера страхових компаній в Україні.

Insurance TOP щорічно формує свій рейтинг на основі офіційної звітності учасників страхового ринку. Згідно із даними звіту, компанія ICU є найбільшим брокером ОВДП на страховому ринку України вже впродовж п’яти років.

Читайте: Річний звіт НКЦПФР: ICU – найбільший торговець ОВДП за підсумками 2019 року

За даними страховиків, за підсумками 1-го кварталу 2020 року ОВДП становлять 22% від їх загальних активів. У власності страховиків державні папери на суму понад 10 млрд грн. Це 35% від загального обсягу ОВДП у володінні всіх юридичних осіб в Україні.

– НБУ, як новий регулятор сфери страхування, продовжує роботу над підвищенням надійності цього ринку – поліпшенням якості активів і резервів страховиків. Тому попит на ОВДП серед страхових компаній буде тільки рости, адже держоблігації залишаються найнадійнішим інструментом для інвестицій, маючи 100% державну гарантію виплати, – зазначає Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів ICU.

У ICU також додають, що з’явився і помітний інтерес страхових компаній до корпоративних облігацій українських емітентів.

– З огляду на зниження ставок за депозитами, а також в пошуку більш прибуткових альтернатив для інвестування, страховики цілком можуть стати драйвером ринку корпоративних бондів у 2021 році, – вважає Євгенія Грищенко.

Окрім того, днями компанія ICU отримала ще одну нагороду від страхового ринку за безперервну підтримку і партнерство Міжнародного фінансового форуму, який протягом вже 20 років проводиться страховиками в Одесі.

Інвестиційна компанія ICU створена у 2006 році вихідцями з голландського ING банку. Компанія відразу зарекомендувала себе лідером на ринку торгів облігаціями внутрішньої державної позики, зберігаючи перші позиції в цьому сегменті понад 10 років. Останні 5 років ICU також є найбільшим провайдером послуг на ринку ОВДП для страхових компаній.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

У серпні 2020 року фінансова група ICU отримала престижні міжнародні премії Global Banking&Finance Awards 2020 відразу в трьох номінаціях: Кращий брокер, Краща компанія з управління активами і Компанія з кращою корпоративною соціальною відповідальністю в Україні.