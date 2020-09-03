Відповідно до опублікованого річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками 2019 року компанія ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку. За даними комісії, обсяг біржових угод з ОВДП, проведених компанією, склав 98 млрд грн або 16,07% від загального обсягу біржових контрактів.

Згідно з офіційними даними, ICU зберігає безперервне лідерство на цьому ринку вже протягом 10 років.

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– Ми стояли біля витоків цивілізованого ринку ОВДП в Україні та росли разом з ним, активно беручи участь у розвитку інфраструктури ринку та фінансової грамотності потенційних інвесторів. Тому особливо приємно, що плоди наших зусиль щорічно видно з найбільш точних показників – у цифрах звітів, – коментує Костянтин Стеценко, співзасновник ICU.

За даними НКЦБФР, операції з ОВДП превалювали на ринку цінних паперів протягом останніх трьох років, якщо порівнювати з обсягами контрактів за іншими фінансовими інструментами. Загальний обсяг торгів ОВДП у 2019 році виріс на 55,04% порівняно з попереднім роком, склавши 630,07 млрд грн. З них майже половина – торги на біржовому ринку.

– Важливу роль в зростанні ринку ОВДП торік зіграла активність фізичних осіб. Все більше людей стали розуміти, що це за інструмент, і диверсифікувати свої вклади. У цьому і заслуга активної комунікаційної політики безпосереднього емітента – Міністерства фінансів України. Також на користь ОВДП відіграє відсутність податків, які люди платять за розміщення коштів на депозиті – найближчому порівняному з облігаціями інструменті. Так з доходу на ОВДП не потрібно платити військовий збір і ПДФО, що дуже привабливо позначається на кінцевому прибутку, – розповіла Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів ICU.

Ознайомитися з повним змістом річного звіту НКЦПФР можна за посиланням.

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Нагадаємо, згідно з аналітикою міжнародного видання Global Banking & Finance, яке з 2011 року досліджує діяльність фінансових компаній в понад 150 країнах, ICU визнана кращим брокером в Україні у 2019-20 рр. Видання відзначило лідерство компанії за обсягом торгів і кількістю біржових угод за державними облігаціями.

Компанія ICU заснована у 2006 році вихідцями з ING Bank і з того часу перетворилася на одну з найбільших фінансових груп в Україні. Під її управлінням активи в розмірі понад $500 млн. Основні напрями діяльності ICU – брокерський бізнес, інвестиційно-банківські послуги, управління активами.

У 2018 році група розширила свій бізнес, вийшовши на ринок венчурних інвестицій і ставши на сьогодні одним з ключових інвесторів в українські технологічні стартапи. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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