Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні. Він почне діяти з 21 вересня та триватиме до 4 жовтня включно.
Київ не зміг вийти з помаранчевої карантинної зони, тому залишається там ще на 14 днів.
У місті, як і в інших регіонах, які потрапили до цієї ж зони, заборонять проведення масових заходів за участю більш ніж 100 людей, роботу хостелів (крім готелів), розважальних закладів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, а також прийом дітей у дитячі табори.
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Також з 21 вересня до червоної зони належать:
- місто Чоп Закарпатської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
До помаранчевої зони потрапили:
- міста Вінниця та Козятин Вінницької області;
- місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області;
- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;
- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- у Пологівський район Запорізької області;
- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;
- у Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- міста Тернопіль, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;
- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
Як працює поділ України на зони
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.
Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.
Джерело: Олег Немчінов